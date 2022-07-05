Большой адронный коллайдер запускают с рекордной энергией 3 5.07.2022, 11:43

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Он будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет.

Ученые в CERN хотят исследовать природу открытого 10 лет назад бозона Хиггса и изучить преобладание материи над антиматерией в видимой части Вселенной, сообщает DW.

Европейский центр ядерных исследований (CERN) во вторник, 5 июля, после трехлетнего перерыва снова запускает Большой адронный коллайдер (БАК, LHC) - самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц. Как сообщает CERN, LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем прежде.

В первую очередь, ученые намерены исследовать с его помощью природу бозона Хиггса - фундаментальной частицы, обнаруженной в 2012 году, - а также углубить свое понимание Вселенной, изучая природу барионной асимметрии (преобладания материи над антиматерией в видимой части Вселенной) и стабильность вакуума во Вселенной. Кроме того, планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи.

БАК построен на 100-метровой глубине под территориями Франции и Швейцарии и представляет собой кольцевой тоннель протяженностью 27 километров. В нем находится ускоритель заряженных элементарных частиц (протонов). При их столкновении на скоростях, близких к скорости света, должны рождаться новые элементарные частицы.

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