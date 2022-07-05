Украинские бойцы «подняли в воздух» две бронированные машины врага с боекомплектом 1 5.07.2022, 11:48

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Отличная работа бригады имени Якова Гандзюка попала на видео.

Украинцы бойцы продолжают уничтожать вражескую технику и самих оккупантов на юге страны. Опубликованы кадры работы 59 ОМБр им. Я. Гандзюка по россиянам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж "искрит", сдерживает российские войска на юге Украины - воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

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