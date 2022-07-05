Военный эксперт назвал место, где пройдет решающее сражение за Украину 6 5.07.2022, 12:11

14,620

Ключевая битва еще впереди.

Нил Мелвин из аналитического центра Королевского объединенного института вооруженных сил (Великобритания) рассказал, где может произойти решающее сражение за Украину.

Об этом сообщает Sky News.

Военный эксперт сказал, что решающее сражение за Украину, скорее всего, произойдет не на востоке, где Россия наносит главный удар, а на юге, где Украина начала контрнаступление с целью отвоевать территорию.

"Украинцы продвигаются вокруг Херсона. Там начинаются контратаки, и я думаю, что, скорее всего, мы увидим, как импульс перейдет к Украине, когда она попытается начать крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить русских" , - сказал он.

Мелвин также подчеркнул, что в Луганской области у России "тактическая победа", которая принесла кремлевским войскам небольшую стратегическую выгоду. Но ключевая битва "еще впереди", считает военный эксперт.

"Я думаю, что это тактическая победа России, но за которую пришлось заплатить огромную цену. На то, чтобы добиться очень медленного прогресса, ушло 60 дней. Я думаю, что русские могут объявить о какой-то победе, но ключевое военное сражение еще впереди", - сказал эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».