Украинский эксперт: Беларусь жива, пока есть люди, готовые за нее драться 3 5.07.2022, 12:18

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Лукашенко — это Квислинг.

Украинский эксперт, советник главы Днепропетровской ОВА Юрий Богданов на своей странице в «Фейсбуке» призвал украинцев не списывать со счетов белорусов:

— С конца 2020 года в стране фактически действует режим оккупации. Оккупация, к которой планомерно готовилась идеологически в течение двух десятков лет.

А Лукашенко — это Квислинг. Его правительство и лояльные силовики — в чистом виде администрация коллаборантов.

Белорусская оппозиция — в изгнании или в тюрьме.

Воля к сопротивлению задавлена самыми кровавыми средствами. В Беларуси более 1000 политзаключенных и неустановленное количество жертв попытки одолеть режим Лукашенко.

Так Беларусь мертва? Белорусская нация мертва?

Да, белорусам не повезло в 2020. Их попытку избавиться от диктатуры утопили в крови. И я не забывал бы это. Не забывал того, что сотни (если не тысячи) людей погибли или пострадали в этой неудачной попытке.

Да, Беларусь оккупирована марионеточным режимом, который держит власть фактически за счет российского оружия и российской агентуры. Да, например, в белорусской пограничной службе пока фактически нет белорусов.

Но не надо хоронить Беларусь. Их ошибки оказались еще трагичнее наших. Они попытались впервые бросить серьезный вызов диктатуре. С задержкой в 20 лет. Но нам ли пенять на потерянное время?

Беларусь жива. Она сейчас воюет в полку Кастуся Калиновского. Воюет за Украину и Беларусь.

Беларусь жива. Она помогает Украине победить общего врага сотнями волонтеров, журналистов и тысячами людей, которые продолжают борьбу с режимом.

Беларусь жива, пока есть люди, готовые за нее драться. Пусть она и только в самом начале своего пути. И до сих пор в заложниках у Империи.

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