закрыть
5 июля 2022, вторник, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Си Цзиньпин отклонил предложение Путина посетить Россию

14
  • 5.07.2022, 12:19
  • 8,126
СМИ: Си Цзиньпин отклонил предложение Путина посетить Россию
Си Цзиньпин

Приглашение было сделано в ходе телефонного разговора 15 июня.

Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Путин пригласил Си в Россию во время телефонного разговора 15 июня. Китайский лидер в ответ сказал, что посетить Россию в ближайшее время не сможет из-за коронавирусных ограничений.

Издание отмечает, что Си Цзиньпин старается в преддверии съезда Компартии Китая не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике, а посещение России может привести к углублению кризиса с США и Европой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип