СМИ: Си Цзиньпин отклонил предложение Путина посетить Россию 14 5.07.2022, 12:19

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Си Цзиньпин

Приглашение было сделано в ходе телефонного разговора 15 июня.

Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Путин пригласил Си в Россию во время телефонного разговора 15 июня. Китайский лидер в ответ сказал, что посетить Россию в ближайшее время не сможет из-за коронавирусных ограничений.

Издание отмечает, что Си Цзиньпин старается в преддверии съезда Компартии Китая не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике, а посещение России может привести к углублению кризиса с США и Европой.

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