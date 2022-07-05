«В Турции тратил $1—2 в день» 2 5.07.2022, 12:50

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Белорус рассказал, как две недели жил на берегу моря в палатке.

Свою историю сайту onliner.by рассказал Александр Глушков, сейчас парню 29, первое самостоятельное путешествие у него случилось 6 лет назад. Для Александра это было не что иное, как попытка перезагрузиться, побыть наедине со своими мыслями и решить, что делать дальше. Как оказалось, путешествие действительно его взбодрило и дало сил жить эту жизнь.

— Это был 2016 год, лето. На тот момент я уже решил, что поеду в путешествие, и первое, что сделал, — купил яркую кепку, добротный рюкзак на 60 литров и самую дешевую палатку. С собой у меня было $600. Прошло несколько месяцев, а мой маршрут стал скромнее: от «добраться до друзей в Новой Зеландии» до «посетить Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан». От последних стран пришлось отказаться, только в Ереване мне стало известно, насколько напряженная ситуация между ними. Теперь стараюсь узнавать все детали заранее, — начинает свой рассказ Александр. Далее повествование от первого лица героя.

Сэкономил $60, но пришлось ночевать в аэропорту

Из Минска я отправился в Киев, так как авиабилеты там были дешевле. В аэропорту я провел 22 часа, десятки сэкономленных долларов этого не стоят. Так в начале октября 2016 года я добрался до Тбилиси.

Первый вечер я провел в хостеле за столом с ребятами из Франции, Германии, США, Грузии, Украины, Беларуси, России, Нидерландов, Венгрии, Австралии и Ирана. И вот, спонтанно договорившись с Резой, иранским учителем английского, который на велосипеде доехал до Тбилиси, мы решили поехать вдвоем посмотреть Сигнахи — столицу виноделия Кахетии и город любви. Мы решили ехать автостопом. Был дождь.

Как два бородатых парня в город любви ехали

Периодически к нам подъезжали таксисты и предлагали довезти за деньги, мы отказывались. Минут через 20 появился очередной таксист, предложил подвезти. Мы ответили, что нет денег, но он сказал, что ему по пути. Я показал на шашечки такси, после чего он раздраженно убрал их в багажник и со словами «Все, теперь не таксист я, мне просто по пути с вами» махнул рукой на машину. Мы поехали.

По дороге к нам сел его друг, и, по правде говоря, я до последнего думал, что в конце маршрута нужно будет или платить, или бежать, или драться. Ни первого, ни второго, а уж тем более третьего очень не хотелось. Но к моему удивлению, приехав в Сигнахи, они просто пожелали нам хорошо провести время и уехали.

Сигнахи — красивый туристический город, расположенный в живописном месте. Мы планировали увидеть там красивые виды, но нашли только туман.

Согревшись несколькими стопками чачи у дедушки Георгия, бывшего футболиста, я пошел ловить машину обратно в Тбилиси.

Все, что говорят о гостеприимстве, — правда

Бродя еще несколько дней по Тбилиси и окрестностям, посетив с новыми друзьями из хостела Кутаиси и Мцхету, я решил, что успел погрузиться в зону комфорта и нужно срочно из нее выйти, — пришел в хостел, собрал вещи и направился к выезду из города, зная только, что Армения где-то в той стороне.

Машины получалось ловить довольно быстро, начало темнеть, на улице появлялся снег, а людей и деревень становилось все меньше и меньше. Страшно. В этот момент водитель остановился, и мне пришлось выйти. Я стоял возле какой-то стройки, и, кроме нее, ничего не было вокруг. Строители с интересом подошли ко мне и стали спрашивать, что я здесь делаю. Из их слов я понял, что мое спонтанное решение ехать было неразумным: тут ночью минус, моя палатка к такому не готова, деревень мало, волков много. Переночевать в вагончике на стройке мне не разрешили.

Спустя минут 20 появилась первая машина, остановить ее мне помогали собравшиеся рядом строители. Один из них что-то сказал водителю на грузинском и показал мне жестом садиться. Я сел на заднее сиденье и произнес уже привычное «Гамарджоба».

Водителем был Джамаль, мужчина лет 50, он говорил по-русски с сильным акцентом. Мы проехали километров 60, немного обсуждали природу вокруг, пока совсем не стемнело. Он несколько раз кому-то позвонил, а потом сказал заветные слова: «Саша, моя жена сейчас приготовит ужин, ты останешься в моем доме ночевать, а утром поедешь в Армению, она за ночь никуда не денется». Мы приехали в село Гореловка, почти на границе с Арменией.

Далее меня ждало настоящее домашнее застолье, меня приняли как старого друга, и это было первое знакомство с тем самым грузинским гостеприимством. Также в гостях был Юрий, сосед Джамаля, потомок русских духоборов (о существовании которых я узнал только в тот день). Я очень боялся обидеть хозяев и поэтому ел и пил ровно столько, сколько мне предлагали. Правда, в какой-то момент, когда я склонился над граненым стаканом домашнего вина, хозяин дома сказал: «Саша, мы закаленные, тебе не обязательно выпивать весь стакан за один тост». Я выдохнул. После ужина мне предложили постель возле печки, и я мгновенно уснул.

Наутро (было еще довольно рано) меня пригласили на завтрак, накормили и помогли добраться до трассы. Мы обменялись контактами и еще несколько лет поздравляли друг друга с разными праздниками по СМС. Уже приехав в Ереван, я вспомнил, что перед сном оставил на тумбочке свои довольно дорогие часы, а утром забыл про них. Я так и не сказал об этом Джамалю. Возможно, он решил, что это подарок. Мне кажется, в этом есть что-то кармическое, а часы — не самая большая плата за то, что я не стал ужином для волков или не замерз насмерть.

Похороны

Простуда все равно настигла меня, и те дни, которые планировал посвятить поездке на озеро Севан, я провел с кружкой чая в хостеле и осматривая достопримечательности Еревана. К слову, тут тоже не обошлось без добрых людей: где-то я сильно порвал куртку, и мужчина-портной починил ее, не взяв с меня ни драма.

Спустя несколько дней, вернувшись в Грузию и увидев дождь (снова), я понял, что нужно ехать в Батуми, к морю. Я добрался на маршрутке где-то до Мцхеты, дождь немного утих, и я стал ловить машину. Почти сразу остановился старый мерседес с тремя мужчинами. Они ехали в какую-то деревню, совсем недалеко от побережья и по пути к Батуми.

Мы обсуждали местные традиции, свадьбу, венчание. Оказалось, что они ехали на похороны мамы одного из друзей, который сам не смог приехать в страну по ряду причин. Уже почти на подъезде к деревне водитель сказал буквально следующее: «Саша, в Батуми сейчас точно плохая погода, поехали с нами — похороним ее, потом покушаем, выпьем и поговорим спокойно». Недолго думая, я отменил бронь хостела, и мы поехали.

Хочу отдельно сказать про дома в Аджарии: чтобы избежать сырости и плесени, все дома там ставят на довольно высоких сваях.

Мы положили вещи в дом, где должны были ночевать, я спешно нашел в рюкзаке самые темные и приличные вещи, и мы поехали к дому умершей. Я не зря сказал про сваи: был дождь, и все, кто не пошел в дом прощаться, находились в этом пространстве под домом с очень низкой крышей. Это было похоже на подземный гараж, но машины туда не поместились бы. Все курили, и дышать там было трудновато. Не скажу, что новый человек вызывал у кого-то удивление — скорее интерес.

Далее было застолье, был тамада, были тосты. Я не думал, что можно так весело и легко провожать кого-то в последний путь. Все, кто сидел вокруг, беспокоились за меня, чтобы я попробовал все и был сыт. В какой-то момент мне стало казаться, что я стал оттягивать на себя все внимание. Последнее, что я помню, — задушевный разговор с бывшим бандитом, которого подстрелили в ногу, отчего тот хромал.

Наутро я чувствовал себя плохо и понимал, что это мероприятие рискует перерасти во второй день, поблагодарил новых друзей и отправился ловить машину до Батуми.

Мой личный отель на Средиземном море

Погода в Батуми меня снова подвела: практически все время были дожди.

Я решил ехать дальше, чтобы добраться до цели — Анталии. Я никогда не был на курортах Турции и решил это исправить. Быстро перешел границу в Сарпи, купил турецкую симку и стал ловить машину. Это был один из самых сложных стопов в моей жизни. Дорога от границы с Грузией проходит вдоль моря, и это скоростное шоссе, где трудно остановить машину. Несколько часов я добирался до города Трабзон.

Все еще лил дождь. В какой-то момент подошел мужчина и спросил, куда мне нужно. Я сказал, что в Анкару (это было логичнее, так как никто не поедет на другой край страны). Он назвал какую-то цену и время. Я был очень скептически настроен, согласился, но деньги ему не дал. Мы отправились в ближайшее кафе, чтобы подождать нужное время. В назначенный час мы подошли к дороге — приехал большой междугородний автобус. Удивившись такой системе бронирования билетов, я отдал деньги и сел на свободное место. В автобусе была розетка, я поставил все свои гаджеты на зарядку и мгновенно уснул. Проспал до самой Анкары и решил, что город я посмотрю на обратном пути (мой билет был оттуда), а сейчас хочу как можно быстрее добраться до моря. Я купил билет на автобус до Анталии.

Туда мы приехали уже ночью. Перекусив в местном кафе, я не составил еще четкого плана действий. Прошагав немного пешком, поймал машину, как мне казалось, в сторону Кемера. Но уровень моего понимания турецкого оказался не таким высоким. Проехав несколько кварталов, машина остановилась, и мне сказали, что мы приехали. С одной стороны было кладбище, с другой — стройка и канал. Было темно, и я решил, что сегодня идти куда-то не имеет смысла. Поставил палатку, поранил руку о битое стекло, обработал рану и лег спать.

Проснулся рано от звуков утреннего намаза из репродуктора, который висел на ближайшем столбе. Посмотрел по карте направление к морю и пошел пешком. По дороге я нашел сад с апельсинами и пополнил запасы еды.

Спустя час я вышел на набережную. Так, проехав 1400 километров, я оказался у моря. Но жить на городском пляже или снимать отель я не планировал, поэтому снова отправился в путь в сторону Кемера.

Как я говорил, я не был на турецких курортах и не представлял, чего ждать, но людей в Кемере было достаточно, и я решил идти дальше, по карте была видна деревня или город. Это оказалась Чамьюва.

Людей там практически не было. По дороге к морю зашел в открытое кафе, где местные играли в домино. Пляж был абсолютно пустой, отели тоже пустовали, и в них уже начали делать ремонт. Я нашел место, поставил палатку и стал готовить ужин.

Где-то две недели я прожил в палатке на пляже возле пятизвездочного отеля. Как я говорил, отели были закрыты, но все коммуникации на территории работали, и я пользовался их электричеством, душем и туалетом. Купался в море, ел апельсины и гранаты, подкармливал местных собак. Тратил на их еду больше денег, чем на свою.

В Турции я могу жить на $1—2 в день. Воду брал в фонтанчике в мечети, ел фрукты, а остальное докупал в супермаркете. Плюс угощали новые друзья — хозяева заведений на берегу.

Спустя какое-то время обзавелся соседями.

Это только маленькие эпизоды первого большого самостоятельного путешествия, которыми я хотел поделиться. Главное, что я для себя вынес, — это воспоминания о хороших людях и планы, какие места еще нужно посетить.

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