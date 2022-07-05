Стало известно, какую форму будут носить белорусские школьники в 2022 году 6 5.07.2022, 12:58

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«Беллегпром» показал «коллекцию».

Предприятия концерта «Беллегпром» («Полесье», «Світанак», «Калинка», «Алеся», «Купалінка») представили коллекции школьной формы на 2022/2023 учебный год. Посмотрели, что модного предложили носить ученикам и сколько будет стоить такая одежда, пишет telegraf.news.

«Полесье»

Фабрика предложила коллекцию одежды в классических расцветках с «правильным кроем и эластичными тканями», которые «идеально подходят на любую комплекцию и помогают правильно расставлять акценты».

Там отметили, что использовали полушерстяную и хлопкосодержащую пряжу «Школьная» повышенной крутки.

Цены на жакеты для девочек стартуют от 23,6 рублей (без НДС), для мальчиков — от 25,78 (без НДС).

Девочкам предложили носить как юбки, так и шорты, и брюки.

«Свiтанак»

Дизайнеры «Світанка» похвалились, что использовали «современные тенденции»: «современные набивные полотна (клетка) в сочетании с гладкокрашеными, удобные конструкции, минимум усложняющих элементов с новыми конструктивными решениями».

Форму они представили в размерах с 60 по 84.

Например, джемпер на мальчика можно будет купить за 22,1 руб. (без НДС). Платье на девочку — за 15,9 руб. без НДС.

Предприятие также предложило и спортивные костюмы, а также отдельно спортивные штаны.

«Славянка»

«Бренд SLV – красота, комфорт, практичность, ну и конечно классика. Школьная форма соответствует нормам деловой одежды, дисциплинирует, настраивает на работу. Одежда по вкусу ребенку, у него возникает позитивный настрой, желание учиться, он испытывает гордость за свой внешний вид», — заверили на предприятии.

Для девочек они представили нестандартные блузки с «поцелуйчиком» (25 BYN без НДС), юбки в клетку (20 BYN без НДС), сарафаны из вискозы и полиэстера (19-34 BYN без НДС).

Мальчикам предложили классику — брюки, джемперы, жилеты, пиджаки.

«Галантея»

Фабрика похвалилась, что создала около 100 видов изделий, «которые привлекают разнообразной яркой и актуальная цветовой гаммой, множеством комбинаций материалов различных фактур, а также оригинальными аппликациями».

Там сделали рюкзаки со светоотражающими элементами, с «жесткими, рельефными спинки с анатомическими вставками, которые способствуют плотному прилеганию рюкзака к спине».

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