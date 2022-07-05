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Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой

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  • 5.07.2022, 13:00
  • 10,194
Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой

Фотофакт.

Представители кремлевской пропаганды распространили фото встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, на котором виден символ, аналогичный нацистской свастике.

Речь идет об орнаменте, который в восточных культурах символизирует солнце и присутствует в гербе Монголии.

На фото Лавров сидит в шатре лидера страны, а перед ним видна ваза с золотой свастикой. Однако российские пропагандисты не постеснялись распространить фото с символом, который в европейской культуре имеет неоднозначный смысл.

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