Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой 13 5.07.2022, 13:00

10,194

Фотофакт.

Представители кремлевской пропаганды распространили фото встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, на котором виден символ, аналогичный нацистской свастике.

Речь идет об орнаменте, который в восточных культурах символизирует солнце и присутствует в гербе Монголии.

На фото Лавров сидит в шатре лидера страны, а перед ним видна ваза с золотой свастикой. Однако российские пропагандисты не постеснялись распространить фото с символом, который в европейской культуре имеет неоднозначный смысл.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».