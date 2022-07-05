Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой

Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой13
- 5.07.2022, 13:00
- 10,194
Фотофакт.
Представители кремлевской пропаганды распространили фото встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, на котором виден символ, аналогичный нацистской свастике.
Речь идет об орнаменте, который в восточных культурах символизирует солнце и присутствует в гербе Монголии.
На фото Лавров сидит в шатре лидера страны, а перед ним видна ваза с золотой свастикой. Однако российские пропагандисты не постеснялись распространить фото с символом, который в европейской культуре имеет неоднозначный смысл.