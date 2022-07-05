Как князь Гедимин освободил Киев от Орды 5.07.2022, 13:18

1,620

Киев в 1320-е годы принадлежал Золотой Орде, входил в состав Улуса Джучи.

После разгрома крестоносцев в 1320 году великий Гедимин решил, что пришла пора поставить на колени и южного врага. Таким опасным недругом было Галицко-Волынское княжество, князья которого постоянно угрожали Новогрудку и подчинялись Золотой Орде, пишет «Литвин».

В 1321 г. князь Гедимин вместе с войском направился к Киевской столице, чтобы захватить власть на юге и расширить границы княжества.

Перед решительным броском на Киев воины литвинов выдвинулись к Овручу и Житомиру. Эти города были захвачены.

В жестокой сече были разгромлены дружины Галича и Волынской земли.

Узнав о приближении литвинов, киевский князь Станислав (представитель клана путивльских князей Ольговичей) быстро привлек к отражению нашествия дружины своих друзей. Он встретил литвинов на позиции у реки Ирпень, которая в 14 веке была гораздо полноводнее, чем сегодня. Сражение происходило вблизи границ тогдашнего Киева.

Описание битвы, сломившей могущество Галицкого княжества и предрешившей падение некогда блистательной столицы Киевской Руси, мы встречаем у хрониста Мацея Стрыйковского. Он сообщает, что первыми киевлян и их союзников атаковала армия Гедимина. На галицко-волынскую рать обрушились камни пращников и стрелы. Затем противники перешли к рукопашной сече. Бились саблями, копьями, булавами.

Некоторое время ни одна из сторон не могла взять верх. Но крушение войска галичан было неотвратимо.

Гедимин предпринял атаку на одном из флангов, бросив на полки князя Станислава свою конницу. Этот маневр был поддержан напором литвинов в центре и на флангах. Киевляне стали отходить, теряя многих бойцов. Отход киевского князя вызвал некоторое замешательство в войсках его соратников князя Романа Брянского, а также Льва Луцкого и Олега Переяславльского. Вскоре под мечами литвинов пали Лев Луцкий и Олег.

Рать князя Станислава обратилась в паническое бегство.

Попытки остановить атаку Гедимина не увенчались успехом для Галицко-Волынского войска. Галицкие союзники предпочли плен бегству. Их предательство означало крушение всех планов князя Станислава.

Победа принесла Гедимину Киевскую столицу. Поражение на реке Ирпень открыло для литвинов путь к Золотым воротам. Горожане затворились за стенами. Но вскоре киевляне посчитали более выгодным сдаться на милость великого князя литовского. В скором времени он провел также успешный захват рядом расположенных городов: Вышгорода, Черкассов, Переяславля, Путивля и несколько мелких поселений.

Убитый горем Станислав бросил киевлян сразу после поражения. Он скрылся в Рязанской земле, где население приняло его хорошо, с полным доверием. Некоторое время Станислав даже княжил в Рязани.

Киев в 1320-е годы принадлежал Золотой Орде, входил в состав Улуса Джучи. В то время Киев также входил в состав Галицко-Волынского княжества. Завоевание его Гедимином означало освобождение древнего города на Днепре из-под власти татар и их клевретов. В некогда стольном граде был посажен наместник Гедимина, что никак не пришлось по душе воинственному хану Узбеку. Властитель Золотой Орды свои тумены под Киев не бросил. Но через несколько лет после крушения Галицкой державы киевляне стали платить дань сразу двум господам. И Золотой Орде, и Великому княжеству Литовсокму.

Потеряв наследников трона, Галицко-Волынское княжество не смогло оправиться после ожесточенного и кровопролитного сражения возле реки Ирпени, а территория княжества была поделена между Великим Княжеством Литовским и Польским королевством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».