В Беларуси самоликвидировался попавший под санкции банк

В Беларуси самоликвидировался попавший под санкции банк10
- 5.07.2022, 13:33
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Как это отразится на его клиентах?
С 5 июля «Абсолютбанк» сменил название и перестал быть банком. Теперь это небанковская кредитно-финансовая организация «ОптиКурс». Это решение согласовано с Нацбанком, пишет zerkalo.io.
«ОптиКурс» сможет осуществлять следующие банковские операции:
привлечение денежных средств юрлиц, кроме банков-корреспондентов, на счета и во вклады (депозиты);
открытие и ведение банковских счетов юрлиц, кроме банков-корреспондентов;
осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;
валютно-обменные операции;
доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
инкассация наличных денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей;
предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
перевозка наличных денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.
Какие услуги компания не сможет оказывать
Из-за изменения юридического статуса банка на небанковскую кредитно-финансовую у компании отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности по таким банковским операциям, как:
привлечение денежных средств физических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты);
размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек;
выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета.
В Нацбанке уточняют, что на 5 июля в компании не было размещенных вкладов населения или ИП.
Напомним, «Абсолютбанк» в 2021 году попал под санкции США.