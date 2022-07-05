В Беларуси самоликвидировался попавший под санкции банк 10 5.07.2022, 13:33

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Как это отразится на его клиентах?

С 5 июля «Абсолютбанк» сменил название и перестал быть банком. Теперь это небанковская кредитно-финансовая организация «ОптиКурс». Это решение согласовано с Нацбанком, пишет zerkalo.io.

«ОптиКурс» сможет осуществлять следующие банковские операции:

привлечение денежных средств юрлиц, кроме банков-корреспондентов, на счета и во вклады (депозиты);

открытие и ведение банковских счетов юрлиц, кроме банков-корреспондентов;

осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

валютно-обменные операции;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;

инкассация наличных денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей;

предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);

перевозка наличных денежных средств, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Какие услуги компания не сможет оказывать

Из-за изменения юридического статуса банка на небанковскую кредитно-финансовую у компании отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности по таким банковским операциям, как:

привлечение денежных средств физических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты);

размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета.

В Нацбанке уточняют, что на 5 июля в компании не было размещенных вкладов населения или ИП.

Напомним, «Абсолютбанк» в 2021 году попал под санкции США.

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