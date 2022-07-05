«Кто и зачем за мной следил – непонятно» 9 5.07.2022, 13:55

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Во время диагностики в автомобиле белоруса был найден GPS-маячок.

Почти детективная история произошла недавно на фирменной сервисной станции LADA на Каменногорской. Во время диагностики автомобиля LADA Vesta SW Cross специалисты сервисного центра обнаружили спрятанный GPS-маячок, пишет abw.by.

Владелец автомобиля был шокирован: кто, а главное – зачем следил за ним?!

"Свою LADA Vesta 2018 года выпуска я покупал в Беларуси, но некоторое время жил и работал в России, – рассказывает владелец автомобиля. – Там же, в РФ, я установил на авто сигнализацию, а затем вернулся домой.

Перед новой командировкой, чтобы удостовериться, что с машиной все в порядке, я записался на официальный сервис LADA на комплексную диагностику по акции за 35 рублей и замену кое-каких расходников. Пригнал, отдал – и тут выходит мастер и говорит: так и так, мы нашли в вашей машине, судя по всему, GPS-маячок. Еще спросили, сам я его ставил или кто. Я сначала подумал, что это элемент сигнализации, но оказалось, что нет".

"Если честно, мы сами удивились такой находке, – комментирует произошедшее мастер автоцентра. – В заказе-наряде значилась комплексная диагностика, а также замена воздушного и салонного фильтров. Во время диагностики обнаружил себя критический износ ремня ГРМ, о чем было сообщено владельцу, а также выявлена необходимость замены свечей зажигания. А когда мы начали менять салонный фильтр, то увидели под панелью возле него подозрительное устройство, которое не относилось ни к сигнализации, ни к системе электроснабжения автомобиля".

Специалисты автоцентра сочли произошедшее странным. Как правило, устройства для слежения устанавливают сами владельцы на случай угона, чтобы иметь возможность отследить свой автомобиль. Но владелец LADA Vesta утверждал, что автомобиль покупал новым и сам ничего не устанавливал.

"Такой маячок мог установить автоэлектрик, – рассуждает мастер автоцентра LADA. – А вот для чего – вопрос. Угнать автомобиль? Как правило, злоумышленников интересуют премиальные марки, хотя угон автомобилей LADA для последующей разборки на запчасти тоже не редкость. Следить за владельцем автомобиля с целью нападения? Тогда нужно искать, кому это выгодно. Возможно, владелец перевозил какие-то материальные ценности, крупные денежные суммы, поэтому его личность была кому-то интересна. Но он в любом случае спутал планы злоумышленников, во-первых, тем, что уехал в Беларусь, во-вторых, тем, что обратился на фирменный сервис, где обнаружили странную находку при замене расходников".

В итоге GPS-маячок по настоянию автовладельца был аккуратно демонтирован на сервисной станции, это обошлось клиенту в 22,5 рубля. Также мужчина утвердил сервисные работы, необходимость которых выявилась во время диагностики.

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