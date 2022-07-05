«Силовик заявил, что теперь боится заходить в чужие дома» 8 5.07.2022, 14:40

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Михаил Карасев

Осудили многодетного отца, который бензопилой выгнал из дома сотрудников МВД в гражданском.

В Речице 4 июля огласили приговор многодетному отцу Михаилу Карасеву, который с бензопилой выгнал из своего дома силовиков в гражданском, сообщает «Наша Ніва».

Мужчину признали виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. На суде один из потерпевших заявил, что боится теперь заходить в чужие дома. Суд приговорил Карасева к двум годам колонии усиленного режима. Кроме того жена обвиняемого выплатила двум потерпевшим по 500 рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Карасев — отец четырех детей. Его задержали второго марта этого года. Силовики пришли к нему в дом за беременной женой обвиняемого. Карасев принял их за бандитов и выгнал, вооружившись бензопилой.

Жену Михаила все же задержали. По двум административным статьям ей назначили штраф в 600 рублей.

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