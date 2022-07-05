В украинской разведке назвали два варианта отстранения Путина от власти 5.07.2022, 14:57

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Уже в ближайшей исторической перспективе Россию ожидает распад.

Есть сомнения, что российский диктатор Владимир Путин сейчас вообще жив, и, при этом, его окружение в Кремле сейчас ведет активную подковерную борьбу за власть. Такое мнение высказал в интервью порталу РБК-Украина руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос. […] Воздержусь от этого [ответа ‒ Главред]. […] Возможны исключительно два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные [военные - Главред] действия, не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия тут ни при чем, исключительно был человек, руководивший до этого государством, и это его личные проблемы, он маньяк", ‒ говорит офицер.

По мнению Буданова, кремлевская верхушка хочет провернуть тот же трюк, что некогда провернули советские бонзы после смерти диктатора Сталина.

"Десталинизация – депутинизация. Ну и во всем винят его. Другой вариант [окончания войны ‒ Главред] –просто развал России на несколько частей, на три и больше. Процесс [борьбы за место преемника Путина ‒ Главред] как раз сейчас продолжается. Очень сильная подковерная борьба. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело", ‒ подытожил он.

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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