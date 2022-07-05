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Украинские десантники устроили «фейерверк» из техники оккупантов

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  • 5.07.2022, 15:12
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Украинские десантники устроили «фейерверк» из техники оккупантов

Видео боев на восточном фронте.

Украинские воины продолжают истреблять вторгшихся в Украину захватчиков. Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли удар по российской технике на восточном фронте.

Враг понес значительные потери. Феерические кадры по уничтожению техники РФ показали в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"95 бригада уничтожает вражескую технику на восточном фронте", - говорится в описании видео.

На опубликованных кадрах видно, как украинские аэроразведчики обнаруживают "укрытия" российской техники в лесополосах.

Получив координаты, артиллеристы точными ударами устраивают для оккупантов яркие фейерверки, превращающие бронетехнику в кучу металлолома, а их экипажи - в "хороших россиян". Судя по количеству воронок вокруг - уже не в первый раз.

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