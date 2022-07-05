Focus: Переговоры с Путиным не принесут мир в Украину 5.07.2022, 15:49

Боевая решительность и мужество обороны могут вынудить агрессора уйти с поля битвы.

Ни Москва, ни Киев, ни Запад не заинтересованы в переговорах сейчас, тем более что войны не обязательно должны заканчиваться именно так.

Германией бродит призрак под названием «завершение войны через переговоры». Эта мантра опирается на то, что уже давно утеряно – на верховенство закона. Но Владимир Путин не хочет участвовать в серьезных переговорах. Он дает приказы вести войну дальше. И «друзья мира» ничего с этим не могут сделать.

Об этом в своей статье пишет главный редактор онлайн-подразделения издания Focus Ульрих Райтц, добавляя, что федеральный президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер был последним в стране, громко заявившим, что «каждая война заканчивается за столом переговоров». Но можно точно сказать, что это неправда. Это миф.

«Слово «переговоры» ассоциируется с достижением баланса, справедливости и мира. Но это ложное впечатление. Во-первых, войны обычно заканчиваются не переговорами. А во-вторых, переговоры не обязательно приносят мир», – пишет Райтц.

Например, он предлагает рассмотреть опыт Польши. Во время Второй мировой войны сначала она стала жертвой пакта между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, уничтожившими страну. Позже Польша стала жертвой Сталина и западных союзников. На переговорах в Ялте советский диктатор настаивал на том, чтобы польское государство отошло под власть его империи. Американцы и британцы согласились с этим в ходе переговоров в Потсдаме в 1945 году.

Польша потеряла почти половину своей территории. Как жертва войны. Эти утраты были компенсированы за счет Германии. В результате «расширения на запад» сотни тысяч немцев были выселены. И не только потому, что Сталин хотел, чтобы некоторые страны были этнически гомогенными. Западные союзники соглашались с ним, вопреки правам человека. Вместо верховенства закона свою роль сыграла жестокая сила факта. Победитель в войне определяет суть победы, включая цену мира. Не бывает равнозначных компенсаций со стороны равносильных сторон. Поэтому ни Россия, ни Украина сейчас не заинтересованы в переговорах.

Путин отдал приказ продолжать войну. Украина же решила, что будет продолжать обороняться против российской агрессии. Западные индустриализированные страны пообещали, что будут помогать Украине. Другими словами, пространства для переговоров нет. Если Путин согласится на переговоры, он не может быть уверен, что ему разрешат захватить Донбасс в ходе этого процесса. Если Владимир Зеленский согласится на диалог, он также не может быть уверен, что вернет контроль над оккупированным россиянами регионом. Если Запад пойдет на переговоры, ему придется быть готовым к тому, что Путин попытается выставить цену за вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Мир не начнется, когда пушки умолкнут

Это будет перемирие, а не мир. И если кто-то и продемонстрировал возможности гибридной войны, то это Россия с ее «зелеными человечками» на Донбассе и кибератаками против западных государственных органов, в частности немецкого Бундестага. Поэтому пока продолжаются бои, ни Россия, ни Украина, ни Запад не будут заинтересованы в переговорах. Именно поэтому все открытые письма от «друзей мира» бессмысленны. Потому что они требуют мир любой ценой, который возможен только при условии, если Запад перестанет поставлять оружие Украине. Таким образом, все сводится к капитуляции.

В открытых письмах с призывами к такому миру такую позицию оправдывают угрозой «эскалации», выходящей за пределы вопроса о свободе Украины. Ведь все человечество может погибнуть из-за начала ядерной войны между Москвой и Западом. Однако главный редактор Focus отмечает, что сам подход такого мышления ошибочен.

«Если страх перед ядерной войной имеет такое определяющее значение, тогда НАТО нужно немедленно самораспуститься, а также посоветовать Польше, Румынии, Венгрии и Восточной Германии и странам Балтии мирно вернуться под власть империи Путина», - пишет Райтц, добавляя, что даже так никакого мира не будет. Удастся лишь избежать применения военной силы.

Такое положение вещей директор Немецкого общества по внешней политике Кристиан Меллинг назвал «беспорядком без войны». Это приводит к еще одному неприятному выводу: мир не может быть гражданским, он требует сильной армии. Во времена, когда существует ревизионист и империалист Путин, стремление достичь мира без оружия наивно или вообще опасно.

Так называемые «друзья мира» любят делать ссылку на немецкую историю. Но они забывают о двух важных вещах. Германия стала свободной от Гитлера и мирной благодаря тысячам солдат армии союзников, умерших в боях Второй мировой войны. Меллинг отмечает, что сегодня люди больше сосредоточены на том, чтобы не позволить собственным странам стать нарушителями мира, чем на борьбе с Путиным, который уже стал реальным нарушителем.

Войны могут заканчиваться и без переговоров

Насилие не обязательно вредно, оно может быть даже необходимым. Как ни странно, но международный закон тоже так считает. Войны могут заканчиваться без мирных переговоров или капитуляции. Боевая решительность и мужество обороны могут вынудить агрессора уйти с поля битвы. Сторона, которая атакует, может понести слишком большие потери, чтобы продолжать войну. Россияне, равно как и американцы, британцы, французы, и, конечно же, немцы имели такой опыт в прошлом.

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