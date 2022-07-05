Студентку-отличницу отправили в колонию на шесть лет за антивоенный пост

Студентку-отличницу отправили в колонию на шесть лет за антивоенный пост14
- 5.07.2022, 16:05
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Сразу после возбуждения уголовного дела она была отчислена.
В Кировске огласили приговор студентке Дануте Передне, которую КГБ включил в список лиц, причастных к террористической деятельности, сообщает правозащитный телеграм-канал «Mayday».
Приговор девушке огласили 1 июля. Ее признали виновной в действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361 УК РБ) и оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК РБ). Дануте назначили шесть с половиной лет колонии общего режима.
Напомним, 20-летняя студентка специальности «романо-германская филология» МГУ им. А.А. Кулешова была задержана силовиками 28 февраля 2022 года, когда приехала на маршрутке из Кировска в Могилев.
По информации правозащитников, ее обвинили в том, что 27 февраля она перепостила в один из могилевских чатов текст, в котором в резкой форме критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко по развязыванию войны в Украине. Также там содержался призыв к уличным выступлениям.
10 июня Комитет государственной безопасности внес Дануту Передню в список «лиц, причастных к террористической деятельности».
Передня была студенткой-отличницей и имела лишь положительные характеристики от педагогов. Однако сразу после возбуждения уголовного дела она была отчислена.