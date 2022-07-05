Российские пропагандисты оконфузились с сюжетом из Лисичанска 7 5.07.2022, 16:29

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Также они оценили профессионализм украинских воинов.

Российские пропагандисты, снимая сюжет об оккупированном Лисичанске, показали микроавтобус с надписью "ПТН ПНХ". В кадре представитель "прессы" указал прямо на авто, пишет "Обозреватель".

Видео, как войска РФ "радостно" встречают в разбомбленном ими же городе, опубликовали пропагандистские ресурсы. Они, видимо, не заметили подсказку, как на самом деле украинцы относятся к оккупантам.

Кроме этого упущения, пропагандисты рассказали, что Лисичанск стал настоящей крепостью благодаря Вооруженных силам Украины. Они удивились профессионализму украинских воинов, проделавших колоссальный труд и продумавших до мелочей систему обороны города.

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