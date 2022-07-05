Отказываются ли белорусы от путевок в Египет после новостей об акуле? 2 5.07.2022, 17:15

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Вариантов немного.

Вчера в районе Хургады из-за нападения акулы на людей закрыли все пляжи — за последнюю неделю на курорте погибли две туристки. Причины такого поведения хищной рыбы сейчас устанавливают. Неизвестно, когда в Красном море можно будет небезопасно плавать. Office Life узнал, как происшествия повлияли на работу белорусских туристических компаний и меняют ли клиенты сейчас свои планы на отпуск.

Директор туристической компании «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин говорит, что массового оттока туристов и отказа от путевок из-за произошедшего в Хургаде не наблюдается.

— Разумеется, наши клиенты интересуются, как быть из-за закрытия пляжей. Мы, в свою очередь, советуем посетить экскурсионные маршруты, пока нет возможности купаться в море. Однако не думаю, что пляжи закрыли надолго.

Этот сезон отличается ограниченным выбором и отсутствием альтернативы, отмечает Константин Матюшкин. Если говорить о среднем ценовом сегменте на прямых рейсах, то, кроме Египта, из Беларуси сейчас можно улететь в Грузию, ОАЭ, Турцию.

— Если клиент все-таки захочет изменить направление — например, поехать не в Египет, а в Турцию, — то столкнется с большой проблемой: авиабилеты. В ближайшие даты люди улететь никуда не могут. Нет смысла отказываться от уже оплаченного тура в Хургаду. Плюс ко всему сейчас неактивно сдают путевки, потому что цены к вылету, как правило, выше. Даже если попадаются билеты на ближайшие даты, они в несколько раз дороже, чем ранее забронированные, — объясняет директор туркомпании.

По его словам, нападение акулы — большая редкость. Но в СМИ зачастую нагнетают обстановку вокруг этой темы. В таких ситуациях люди паникуют в первые несколько дней, а потом все утихает — и все беспрепятственно едут на курорты.

В основном ситуация с закрытием пляжей коснется туристов, которые собираются лететь в ближайшие время. Если они захотят сдать оплаченные путевки, то, к сожалению, попадут на различные неустойки — «сгорят» билеты, отели могут дать штрафные санкции.

Константин Матюшкин считает, что белорусские туристы полетят по оплаченным турам, но, скорее всего, меньше времени будут проводить в море.

Владелец сети турагентств Make Travel Богдан Цагойко тоже утверждает, что сейчас туры в Хургаду не отменяются, паники со стороны клиентов нет:

— Кажется, нашим туристам, пережившим коронавирус, долгие возвраты денег за туры и билеты, это происшествие не помешает поехать на отдых. В целом туры довольно хорошо продаются, несмотря на стресс на рынке в конце февраля 2022 года. Спада даже по сравнению с прошлым годом нет.

Он предупреждает, что новость о нападении акулы на курорте не является уважительной причиной для отмены тура. Поэтому, если клиент захочет сдать оплаченную путевку за несколько дней до вылета, то понесет потери в виде штрафов, которые выставит оператор.

По словам Цагойко, нападение акулы — это меньшее из зол, которое может повлиять на туристический бизнес и рынок:

— Я глубоко сочувствую семьям погибших женщин, однако если говорить о сфере в целом, то гораздо серьезнее шокировал людей теракт в 2015 году (имеется в виду авиакатастрофа над Синаем. — OL). Тогда в туризме был стресс на полгода.

Владелец сети считает, что закрытие пляжей в Хургаде — временное явление, но когда их откроют, неизвестно:

Все будет зависеть от того, на каком уровне будут приниматься решения. К сожалению, подобные проблемы решаются быстро только в случае снижения потока туристов до нулевых значений.

Случаи нападения акул на людей на курортах Египта фиксировались и раньше. Богдан Цагойко не рекомендует купаться в море в Хургаде, пока не будут установлены какие-либо ограждения для отдыхающих, способные обезопасить от нападения хищников.

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