«Казачий атаман» и наркоман: ВСУ ликвидировали двух белорусов, воевавших на стороне России 10 5.07.2022, 17:23

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Режим Лукашенко покрывает наемников, воюющих против Украины.

Гибель белорусов, воюющих за Россию, нигде отдельно не фиксируется, факты нужно искать во многих сообществах, сообщающих о смерти на войне.

«Свабода» нашла сведения еще о двух гражданах Беларуси, погибших в Украине. Отметим, что режим Лукашенко никак не преследует наемников, которые едут воевать за РФ.

50-летний уроженец Минска Александр Шианов погиб 30 июня. Об этом в социальных сетях пишут друзья покойного.

Шианов воевал в Украине с 2014 года. Он уехал туда в конце ноября вместе со своей знакомой Людмилой Нехорошевой. Оба вошли в военные формирования «ДНР».

Уже из восточной Украины Шианов присылал SMS своему сыну от первого брака: «Я на Донбассе. Был ранен. Теперь все хорошо. Скучаю».

В Беларусь он не возвращался. Переехал жить в городок Узловая Тульской области РФ, где снова женился. Был походным атаманом «Великого Братства казацких войск»:

«Я не потомственный казак. Вступил в казачество на Донбассе, куда ездил помогать братьям-славянам. До этого уже имел большой военный опыт участия в горячих точках. Так что шел осознанно и добровольно. Воевал в казацких подразделениях», - говорил он в интервью изданию «Наш Ясногорск».

Белорус прошел через обе чеченские войны. В Минске последние годы работал грузчиком в дрожжевом цехе.

Когда в феврале началась новая война в Украине, он вступил в казачий отряд «Дон». Имел позывной «Рикс».

«Вел антиобщественный образ жизни»

Василию Курловичу было 48 лет. Сообщения о его смерти в российских пабликах в социальных сетях появились еще 23 марта. Дополнением шли фотографии его военного билета, выданного военным комиссаром луганских террористов 1 апреля 2015 года.

Курлович уроженец Волковыска. Был заместителем командира огнеметного взвода. Старший сержант. Курлович имел пять судимостей за хранение наркотиков.

«Курлович принимал участие в поиске и ликвидации диверсионных групп. Опрошенные соседи характеризуют его отрицательно: злоупотребляет наркотиками, ведет антиобщественный образ жизни», — говорится о нем.

Курлович получал награду из рук главы главаря луганских террористов.

Ранее сообщалось о гибели в Украине еще шести военнослужащих, которые были связаны с Беларусью и воевали на стороне России.

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