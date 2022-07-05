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«Казачий атаман» и наркоман: ВСУ ликвидировали двух белорусов, воевавших на стороне России

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  • 5.07.2022, 17:23
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«Казачий атаман» и наркоман: ВСУ ликвидировали двух белорусов, воевавших на стороне России

Режим Лукашенко покрывает наемников, воюющих против Украины.

Гибель белорусов, воюющих за Россию, нигде отдельно не фиксируется, факты нужно искать во многих сообществах, сообщающих о смерти на войне.

«Свабода» нашла сведения еще о двух гражданах Беларуси, погибших в Украине. Отметим, что режим Лукашенко никак не преследует наемников, которые едут воевать за РФ.

50-летний уроженец Минска Александр Шианов погиб 30 июня. Об этом в социальных сетях пишут друзья покойного.

Шианов воевал в Украине с 2014 года. Он уехал туда в конце ноября вместе со своей знакомой Людмилой Нехорошевой. Оба вошли в военные формирования «ДНР».

Уже из восточной Украины Шианов присылал SMS своему сыну от первого брака: «Я на Донбассе. Был ранен. Теперь все хорошо. Скучаю».

В Беларусь он не возвращался. Переехал жить в городок Узловая Тульской области РФ, где снова женился. Был походным атаманом «Великого Братства казацких войск»:

«Я не потомственный казак. Вступил в казачество на Донбассе, куда ездил помогать братьям-славянам. До этого уже имел большой военный опыт участия в горячих точках. Так что шел осознанно и добровольно. Воевал в казацких подразделениях», - говорил он в интервью изданию «Наш Ясногорск».

Белорус прошел через обе чеченские войны. В Минске последние годы работал грузчиком в дрожжевом цехе.

Когда в феврале началась новая война в Украине, он вступил в казачий отряд «Дон». Имел позывной «Рикс».

«Вел антиобщественный образ жизни»

Василию Курловичу было 48 лет. Сообщения о его смерти в российских пабликах в социальных сетях появились еще 23 марта. Дополнением шли фотографии его военного билета, выданного военным комиссаром луганских террористов 1 апреля 2015 года.

Курлович уроженец Волковыска. Был заместителем командира огнеметного взвода. Старший сержант. Курлович имел пять судимостей за хранение наркотиков.

«Курлович принимал участие в поиске и ликвидации диверсионных групп. Опрошенные соседи характеризуют его отрицательно: злоупотребляет наркотиками, ведет антиобщественный образ жизни», — говорится о нем.

Курлович получал награду из рук главы главаря луганских террористов.

Ранее сообщалось о гибели в Украине еще шести военнослужащих, которые были связаны с Беларусью и воевали на стороне России.

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