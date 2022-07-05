«Будет как на Кубе» 3 5.07.2022, 17:53

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Санкции в отношении режима Лукашенко уже вовсю работают.

В Беларуси принято решение о введении контрсанкций в отношении компаний с иностранным капиталом, пишет intex-press.by. По мнению аналитика Сергея Чалого, никакой логики, выгоды и смысла в таких действиях не прослеживается. Притом вполне вероятно, что в желании «подставить подножку Западу» со специалистами в области финансовых решений, например, экспертами из Нацбанка, чиновники посоветоваться не удосужились.

— Мне кажется, Нацбанк очень здорово потерял в аппаратном весе. Судя по статистике, которая еще публикуется, по отчетам Нацбанка видно, что, скорее всего, несколько месяцев назад банк «продавили», они влили денег в систему, и это не какая-то разовая операция. Хотя с осени прошлого года Нацбанк вел борьбу с идиотскими предложениями, которые рождались в налоговой, в Минэкономики и Минфине. Но сейчас, похоже, мнение регулятора мало кого интересует.

Санкции в отношении Беларуси, что бы ни заявляли чиновники, уже вовсю работают, подчеркнул экономист. Он обратил внимание: те ограничения, которые были введены после начала войны — своеобразная экономическая тяжелая артиллерия, которая будет действовать «очень долго и очень болезненно»:

— Это не будет, как, например, с логистическими схемами: раньше мы возили поближе, а теперь путь будет длиннее и это выйдет чуть дороже. Нет, в этом случае все будет весьма тяжело.

То, что Лукашенко мечется, смотрит порт для перевалки калийных удобрений и их продают с огромным демпингом — это все ерунда. Гораздо важнее — отключение от высокотехнологичных товаров, трансфера технологий. Можно сколько угодно надувать щеки, рассказывая о сохраненных компетенциях на «Интеграле», но это смехотворно…

Россия выпускает «антикризисную» Lada Granta, Беларусь — «антикризисные» автобусы, которые успешно горят, и это только начало. Будет сильнейший удар по транспортной отрасли, которая приносила нам огромные деньги — уже сейчас есть проблемы с ремонтом, а будет как на Кубе, где остались «Форды» 1960-х годов выпуска, на них ездят и с помощью изоленты и пластилина «ремонтируют».

В общем, это на самом деле надолго и очень печально. Потому что такие санкции работают много лет, и опыт Советского Союза это показывает.

Рост числа продажи квартир по доверенности свидетельствует о том, что большое количество белорусов решило не возвращаться в страну, отметил Сергей Чалый:

— Это значит, ситуация близка к тому, что «кто последний — выключите свет». То есть, в очередную волну эмиграции уже едут не люди, которым срочно необходимо, а те, кто взвешивает все выгоды и издержки. Те, кто уехал с одним рюкзаком, вернутся тут же, если ситуация поменяется, а с теми, кто уехал и продал квартиру, дело сложнее. Хотя и для уехавших налегке, но обросших на новом месте корнями — работой, связями, недвижимостью и т.п., вопрос о возвращении — вопрос всего лишь трех-пяти лет.

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