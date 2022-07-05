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Украинский эксперт оценил вероятность ядерного удара РФ из Беларуси

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  • 5.07.2022, 17:45
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Украинский эксперт оценил вероятность ядерного удара РФ из Беларуси

Российские войска стратегического назначения проводят оценку потенциала страны.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что вероятность ядерной угрозы из Беларуси есть. По 10-балльной шкале – около 8-8,5. Сейчас российские войска прибыли на территорию Беларуси и проводят оценку потенциала страны к моменту хранения этого оружия.

Об этом Ступак рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24".

На вопрос Панюты о том, насколько высока вероятность того, что ядерное оружие пересечет границу России и нарушит договор о нераспространении ядерного оружия, эксперт заявил:

"Скажу так, эта вероятность, если по 10-балльной шкале, то я думаю где-то 8-8,5 есть. Я знаю, что была такая информация, что российские войска стратегического назначения, отвечающие за ядерное оружие, приезжали в Беларусь, производили оценку потенциала Беларуси к моменту хранения этого оружия и эксплуатации", – заявил Ступак.

По его словам, во времена СССР там была инфраструктура, но прошло более 30 лет, и "где-то залили бетоном, что-то распродали или как-то использовали по другим нуждам":

"А там такое вооружение, что оно требует особого внимания. Они приехали и сейчас делают оценку. И я так понимаю, что это будет основанием для какого-то отчета для русского керманича, для этого кремлевского деда. И будут принимать решение, есть ли возможность на эту инфраструктуру перегнать все это ядерное оружие или же придется строить с нуля. То есть это время", – рассказал военный эксперт.

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