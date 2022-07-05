Украинский эксперт оценил вероятность ядерного удара РФ из Беларуси 3 5.07.2022, 17:45

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Российские войска стратегического назначения проводят оценку потенциала страны.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что вероятность ядерной угрозы из Беларуси есть. По 10-балльной шкале – около 8-8,5. Сейчас российские войска прибыли на территорию Беларуси и проводят оценку потенциала страны к моменту хранения этого оружия.

Об этом Ступак рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24".

На вопрос Панюты о том, насколько высока вероятность того, что ядерное оружие пересечет границу России и нарушит договор о нераспространении ядерного оружия, эксперт заявил:

"Скажу так, эта вероятность, если по 10-балльной шкале, то я думаю где-то 8-8,5 есть. Я знаю, что была такая информация, что российские войска стратегического назначения, отвечающие за ядерное оружие, приезжали в Беларусь, производили оценку потенциала Беларуси к моменту хранения этого оружия и эксплуатации", – заявил Ступак.

По его словам, во времена СССР там была инфраструктура, но прошло более 30 лет, и "где-то залили бетоном, что-то распродали или как-то использовали по другим нуждам":

"А там такое вооружение, что оно требует особого внимания. Они приехали и сейчас делают оценку. И я так понимаю, что это будет основанием для какого-то отчета для русского керманича, для этого кремлевского деда. И будут принимать решение, есть ли возможность на эту инфраструктуру перегнать все это ядерное оружие или же придется строить с нуля. То есть это время", – рассказал военный эксперт.

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