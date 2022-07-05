Россиянин прыгал через Вечный огонь в Минске

Россиянин прыгал через Вечный огонь в Минске4
- 5.07.2022, 17:41
- 1,610
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Россиянина обвиняют в хулиганстве в Минске – его дело отправлено в суд на рассмотрение, сообщили в прокуратуре.
По данным прокуратуры, 35-летний мужчина приехал в Беларусь по рабочим вопросам, останавливался в гостиницах. В одну из таких поездок он проезжал мимо площади Победы и захотел сделать фото на память. Причем решил сделать не обычный снимок, а во время прыжка над Вечным огнем, пишет «Минск-Новости».
О его плясках в милицию сообщили минчане, которые наблюдали за происходящим в тот момент. Россиянин даже не знал, что прыгать через Вечный огонь нельзя. Когда он в очередной раз приехал в командировку в Беларусь, его задержали.
Известно также, что сам он учился в военном вузе, а его бабушка была участницей Великой Отечественной войны. Его поступок сочли циничным.
Сейчас он работает в частной компании в России менеджером, у него двое детей.
Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
До приговора он будет под сидеть в СИЗО.