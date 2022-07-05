Россиянин прыгал через Вечный огонь в Минске 4 5.07.2022, 17:41

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Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Россиянина обвиняют в хулиганстве в Минске – его дело отправлено в суд на рассмотрение, сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, 35-летний мужчина приехал в Беларусь по рабочим вопросам, останавливался в гостиницах. В одну из таких поездок он проезжал мимо площади Победы и захотел сделать фото на память. Причем решил сделать не обычный снимок, а во время прыжка над Вечным огнем, пишет «Минск-Новости».

О его плясках в милицию сообщили минчане, которые наблюдали за происходящим в тот момент. Россиянин даже не знал, что прыгать через Вечный огонь нельзя. Когда он в очередной раз приехал в командировку в Беларусь, его задержали.

Известно также, что сам он учился в военном вузе, а его бабушка была участницей Великой Отечественной войны. Его поступок сочли циничным.

Сейчас он работает в частной компании в России менеджером, у него двое детей.

Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

До приговора он будет под сидеть в СИЗО.

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