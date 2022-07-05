Над Европой, США и Канадой заметили светящиеся в темноте облака 5.07.2022, 17:59

Что говорят ученые.

Необычные облака светились серебристым и ярко-синим цветом даже после захода солнца.

В некоторых частях США, Европы и Канады заметили одни из самых редких облаков на Земле. Необычные светящиеся в темноте облака последний раз наблюдались около 15 лет назад, пишет Daily Mail.

Серебристые облака известны тем, что они светятся восхитительным голубым цветом даже после того, как солнце садится за горизонт. Именно такие облака видели жители некоторых регионов в Орегоне (США), Вашингтоне (США), Альберте (Канада), Великобритании и Дании.

По словам ученых, серебристые облака обычно появляются в мезосфере – это один из слоев атмосферы, который находится на высоте от 50 до 90 км над поверхность Земли. Это делает серебристые облака самыми высотными облаками в земной атмосфере.

Серебристые облака состоят из кристалликов льда, которые начинают светиться в сумерках, когда солнце скрылось за горизонтом, но его последние лучи все еще освещают небо.

"Это было самое яркое и захватывающее явление за последние десятилетия", – заявили в офисе Национальной метеорологической службы Сиэтла.

Подобные облака, чаще всего, появляются в небе в конце весны или начале лета. Именно тогда нижние слои атмосферы становятся теплее. Атмосферная циркуляция выталкивает этот теплый воздух вверх, где он охлаждается. Водяной пар в облаках замерзает, превращаясь в кристаллы льда, который потом светятся высоко в небе.

Обычно серебристые облака имеют характерные ярко-синие и серебристые полосы, которые видны на широтах 45 и 80 градусов в северном и южном полушариях. Такое потрясающее зрелище видно даже из космоса.

Ученые предполагают, что в некоторой степени, ответственность за столь захватывающее зрелище, лежит на изменении климата. Речь идет об интенсивности природного явления и о том, что оно появляется в несвойственных ему широтах.

Также профессор из Университета Колорадо Кора Рэндалл предположила, что количество серебристых облако увеличилось из-за переизбытка водяного пара от запусков ракет.

Отмечается, что серебристые облака были впервые задокументированы после извержения вулкана Кракатау, произошедшего в середине 19 века. Вулканический пепел заполнил атмосферу Земли, создавая яркие закаты во всем мире и первые известные серебристые облака.

Сперва исследователи считали, что это связано напрямую с извержением вулкана, но серебристые облака продолжали появляться даже после того, как пепел от Кракатау осел.

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