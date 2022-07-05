В среду в Беларуси ожидается до +33 градусов 5.07.2022, 18:08

2,382

Пройдут сильные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и высоких температур объявлен в Беларуси 6 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 6 июля, ночью будет переменная облачность, по западной половине пройдут дожди. На большей части территории Брестской и Гродненской областей прогнозируются сильные дожди и грозы. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории также ожидаются дожди, в отдельных районах грозы, по северо-западной половине пройдут сильные дожди.

Ветер ночью северный, днем переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, местами - до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит плюс 12-17 градусов, днем от плюс 16 градусов по северо-западу до плюс 29 градусов по востоку. В крайних юго-восточных районах столбик термометра достигнет 30-33 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».