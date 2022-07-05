Международная федерация хоккея отклонила апелляцию белорусов на отказ допустить к соревнованиям 9 5.07.2022, 18:15

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Отклонена и апелляция россиян.

Независимый Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции федераций хоккея России и Беларуси на решение Совета IIHF об отказе в допуске сборных этих стран к соревнованиям под эгидой Международной федерации. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте IIHF.

— Мы приветствуем вердикт Дисциплинарного совета, который поддерживает решение Совета IIHF о запрете участия сборных России и Беларуси и об отмене двух программных мероприятий, которые должны были состояться в России в следующем году, — заявил глава IIHF Люк Тардиф.

Речь идет об отзыве прав на проведение чемпионата мира среди юниоров 2023 года и чемпионата мира-2023 среди национальных команд.

По словам функционера, решение было принято «из-за беспокойства за безопасность и благополучие игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей».

— Участие российской и белорусской команд в соревнованиях или проведение соревнований в России было бы неприемлемым риском, — резюмировал Тардиф.

В пресс-релизе сказано, что решение является окончательным для IIHF, но оно может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, 27 мая из-за войны в Украине сборным Беларуси и России запретили участвовать на ЧМ-2023. Команды пропускали из-за санкций и чемпионат мира этого года.

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