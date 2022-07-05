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Мининфраструктуры Украины: Киев не экспортирует в Беларусь никакие товары

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  • 5.07.2022, 19:53
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Мининфраструктуры Украины: Киев не экспортирует в Беларусь никакие товары

Ни одним из видов транспорта.

Заявление Лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию республики Беларусь не соответствует действительности. Такое заявление опубликовано в Facebook Мининфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры Украины не поддерживает никаких отношений с прокремлевскими властями государства-сателлита и рассчитывает на справедливый международный суд по участию Беларуси в военной агрессии в отношении Украины.

Рассматриваем это заявление Лукашенко как очередной акт информационной войны и просим СМИ использовать только проверенные источники информации", — говорится в заявлении.

Ранее из Минска не раз звучали заявления звучали заявления о возможности транспортировки украинского зерна через территорию Беларуси.

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