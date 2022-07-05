Города Беларуси активно братаются с российскими на фоне разрыва соглашений с Украиной 9 5.07.2022, 20:12

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Пять за неделю.

Новым побратимом Минска стал российский Екатеринбург. Соглашение о заключении побратимских связей было подписано 5 июля на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», сообщает ТАСС. Это пятое «побратимство» белорусских городов с российскими за неделю.

— Сегодня, наверное, в наших непростых условиях, в которых мы живем, Беларусь как никогда нам близка. […] Минск — город высокотехнологичный. […] Нас сегодня очень многое связывает, — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Побратимство Екатеринбурга и Минска — не единственная подобная новость за последнее время. Только за неделю еще четыре белорусских города подписали соглашения о побратимстве с российскими: Омск стал побратимом Могилева, Самара — Бреста, Минусинск (Красноярский край) — города Ивье, у белорусского Светлогорска будет побратим-тезка – Светлогорск Калининградской области.

Чуть раньше Кузнецк Пензенской области стал побратимом Барановичей, в апреле Тверь «породнилась» с Оршей.

Менее месяца назад, напомним, Минск перестал быть городом-побратимом Киева — соглашение было разорвано по инициативе украинской стороны, так как Беларусь стала соучастницей войны России против Украины, объяснял мэр Киева Виталий Кличко.

С начала войны ряд украинских городов разорвали соглашения с белорусскими городами Николаев с Могилевом и Браславом, Южный с Могилевом, Полтава и Нововолынск с Барановичами, Луцк с Брестом, Ковель с Пинском, Канев с Кобрином, Кривой Рог и Шостка с Жодино, Миргород с Речицей и Смолевичами, Новоград-Волынский с Рогачевом.

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