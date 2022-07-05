Bild: В Германии работает более 2000 агентов Путина 4 5.07.2022, 20:18

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Куратор российских шпионов является сотрудником посольства России.

Немецкие органы безопасности сейчас официально насчитывают около 200 российских секретных агентов, которые действуют в Германии. Но общее количество шпионов Путина в этой стране, вероятно, гораздо больше.

Об этом сообщает Bild.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. И мы знаем лишь десять процентов того, что они делают", - предупредил бывший руководитель британской разведки Джон Сойер.

Они собирают информацию о политиках, руководителях компаний, критиках России и передачи их в Кремль.

По словам эксперта из внутренних дел СДПГ Себастьяна Фидлера, еще одной целью является смутить немецких граждан: Путин позволит своим шпионам "делать все возможное, чтобы вбить клин в наше общество".

В комментарии Bild, бывший глава британской разведки Ми-6 Джон Сойер предположил, что всего в Германии действуют около 2 тысяч российских шпионов.

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