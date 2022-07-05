Данилов: Украина может победить Россию до конца года 8 5.07.2022, 21:33

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО Украины назвал условие.

Украина способна победить в войне с Россией до конца года, но для этого должны сойтись несколько факторов.

Об этом в интервью для "Апостроф TV" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такое задание можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", - отметил он.

Он также подчеркнул, что победой в войне будет возврат государственных границ по состоянию на 1991 год.

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