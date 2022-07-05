Впервые в истории украинка получила самую престижную награду по математике 2 5.07.2022, 21:54

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Марина Вязовская

Марина Вязовская стала второй женщиной в мире, получившей Филдсовскую премию

Украинка Марина Вязовская удостоилась самой престижной награды по математике. Она стала первой гражданкой Украины и второй женщиной в истории, кто получил Филдсовскую премию.

Об этом сообщила пресс-служба Международного математического союза.

"За доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях и за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье", – говорится в сообщении.

Вязовская получила в киевском университете степень бакалавра математики, а степень магистра – в Германии. Она работает в федеральной политехнической школе в Лозанне, Швейцария.

Также в этом году награду получили француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и ученый из Южной Кореи Джун Ха.

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