Впервые в истории украинка получила самую престижную награду по математике

Впервые в истории украинка получила самую престижную награду по математике2
- 5.07.2022, 21:54
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Марина Вязовская стала второй женщиной в мире, получившей Филдсовскую премию
Украинка Марина Вязовская удостоилась самой престижной награды по математике. Она стала первой гражданкой Украины и второй женщиной в истории, кто получил Филдсовскую премию.
Об этом сообщила пресс-служба Международного математического союза.
"За доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях и за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье", – говорится в сообщении.
Вязовская получила в киевском университете степень бакалавра математики, а степень магистра – в Германии. Она работает в федеральной политехнической школе в Лозанне, Швейцария.
Также в этом году награду получили француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и ученый из Южной Кореи Джун Ха.