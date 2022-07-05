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Мошенники добрались до белорусских деревень

  • 5.07.2022, 22:54
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Мошенники добрались до белорусских деревень

Теперь «аварийные» мошенники не звонят, а приходят домой.

Аферисты стали еще наглее: на этот раз лжеадвокат пришла прямо домой к пенсионерке. Подробности сообщаются на сайте Следственного комитета.

Вчера утром в дом к 82-летней жительнице деревни Веточка Рогачевского района пришла незнакомая женщина, которая представилась адвокатом. Пенсионерке она рассказала классическую легенду: ее внучка попала в ДТП и находится в реанимации. А спасти ее могут 15 тысяч долларов — на операцию и «отмазку» от уголовного дела.

Старушка поверила и собрала все, что было: накопленные 1500 рублей и 300 долларов, а также 5150 долларов, принадлежащие ее сыну, который в это время был на работе. Мужчина (дядя якобы пострадавшей девушки) вернулся домой и сразу позвонил ее родителям, а потом и ей самой. Когда разобрался в произошедшем, обратился в милицию.

Следователи просят проинструктировать пожилых родственников о подобных случаях: таких сейчас довольно много.

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