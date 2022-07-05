Украинские воины «демилитаризировали» вражеские «Ураганы» 5.07.2022, 23:55

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Видеофакт.

Украинские военнослужащие показали яркое видео уничтожения военной техники российской оккупационной армии в одном из населенных пунктов Украины. Защитникам нашего государства удалось "демилитаризировать" несколько единиц реактивных систем залпового огня "Ураган".

Спецоперацию провели операторы сил специальных операций и подразделение артиллеристов. Соответствующие кадры (опубликовали https://t.me/ukr_sof/173) во вторник, 5 июля, в Telegram-канале ССО.

"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураганы" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И как это уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что ужаснее всего – гатить по мирному населению" , – говорится в сообщении.

Как отмечается, операторы ССО разведали расположение приоритетных целей техники противника и передали несколько "приветов" из дронов и далее корректировали огонь нашей артиллерии.

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