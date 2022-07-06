Возможное наступление с территории Беларуси: Генштаб ВСУ опубликовал новые данные

Возможное наступление с территории Беларуси: Генштаб ВСУ опубликовал новые данные1
- 6.07.2022, 8:44
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Совершенствуется инженерное оборудование передовых позиций в приграничных с Украиной районах.
Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Беларуси не обнаружено.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не обнаружено", - говорится в сообщении.
На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалигино и Эсмань. Враг совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.