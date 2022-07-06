На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря1
- 6.07.2022, 9:04
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В среду, 6 июля, ожидается пик солнечной активности.
Уже с вечера 5 июля Землю накрыла самая сильная с начала лета магнитная буря - она продлится трое суток, сообщает glavred.info.
Специалисты сообщают, что начало роста солнечной активности началось вечером, 5 июля - достигнут уровень в три балла.
В среду, 6 июля, ожидается пик солнечной активности - это произойдет утром и днем. Будет достигнут уровень в пять баллов, но к вечеру он пойдет на незначительный спад - до четырех баллов.
В четверг, 7 июля, снова будет магнитная буря, но уже не такая сильная, как раньше - три балла.
К вечеру пятницы, 8 июля, геомагнитная обстановка постепенно снизится до нормы.
Согласно прогноза магнитных бурь на июль 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:
15 июля,
16 июля,
22 июля,
23 июля.
Основные симптомы реакции на магнитные бури:
головные боли, головокружение;
тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;
агрессия, раздражительность, апатия;
повышенное давление, боль в сердце, учащенное сердцебиение;
обострение хронических заболеваний;
ломота в костях, боль в местах прежних переломов.