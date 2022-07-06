Падение Крымского моста: что будет уничтожено первым 5 6.07.2022, 9:15

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Эксперт объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука оценил шансы того, что защитники Украины смогут ударить по Крымскому мосту из западного оружия, которое уже находится на вооружении ВСУ.

По его словам, теоретически угроза для Крымского моста существует.

"Есть ли угроза? Теоретически есть, но практически, к сожалению, я такой угрозы пока не вижу. Хотелось бы, но…", - сказал Тука в интервью изданию Obozrevatel.

Учения оккупантов по защите эстакады, которые проводит страна-агрессор, бывший заместитель министра назвал "очередным пропагандистским трюком, чтобы с ненавистью к Украине мобилизовать свое население".

"Я не знаю, ставится ли военным руководством Украины такая задача – уничтожить Крымский мост. Но даже если не уничтожить, а нанести ощутимый ущерб этому сооружению, то начинать, с моей точки зрения, надо с уничтожения системы ПВО, которая создана вокруг этого моста", - добавил Георгий Тука.

Напомним, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

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