Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 2 6.07.2022, 9:25

3,330

Причина смерти пока неизвестна.

На 64 году жизни умер генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо.

Об этом сообщил в Twitter глава Нигерийской национальной нефтяной компании Меле Кьяри.

Генсека ОПЕК не стало 5 июля около 23.00. Причина смерти не называется.

«Это большая потеря для его семьи, Нигерийской национальной нефтяной компании, нашей страны, ОПЕК и глобального энергетического сообщества», — написал Кьяри.

Баркиндо стал частью ОПЕК в 1986 году. Сначала он был членом делегации Нигерии, затем — занял должность представителя Нигерии в ОПЕК. В 2006 году он исполнял обязанности генерального секретаря ОПЕК. 2 июня 2016 года на конференции ОПЕК Мохаммед Баркиндо был назначен генеральным секретарем организации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».