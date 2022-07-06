Как выглядит изнутри самый дорогой дом в Беларуси

Как выглядит изнутри самый дорогой дом в Беларуси28
- 6.07.2022, 9:32
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В Раубичах на продажу выставили особняк за $2 миллиона.
В Раубичах на берегу Дубровского водохранилища выставили на продажу особняк, который видели все, кто когда-либо бывал в этой деревне в 15 километрах от Минска. Он стоит 2 миллиона долларов и на сегодня является самым дорогим продаваемым домом в Беларуси, пишет realt.by.
Дом находится на улице Олимпийской — на берегу водохранилища и недалеко от ресторана «Дубровъ». В объявлении особняк называют «французским замком». Вот это место на карте:
Трехэтажный дом построен из блоков и имеет площадь 611 квадратных метров.
— Все строительные работы выполнялись по проектным чертежам, в строгом соответствии с технологическими процессами и знаниями новейших тенденций современного загородного строительства, — сказано в объявлении.
В доме есть все коммуникации: свет, газ, водопровод, канализация, оптоволокно.
Внутри — много комнат, кабинет, баня, бильярдная и большая терраса с видом на водохранилище.
Земельный участок 23 сотки, приватизирован. Сделан ландшафтный дизайн с декоративным освещением. Есть газон, сад, сделано мощение тротуарной плиткой.
За дом просят 2 миллиона долларов. Сейчас это самый дорогой дом, который продается в Беларуси.