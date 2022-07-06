«Авантюра не стоила потраченных нервов и денег» 7 6.07.2022, 9:52

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Жительница Барановичей открыла себе «шенген» на три месяца через Москву и возмущена.

Сделать визу для поездки в Европу этим летом для белорусов стало практически неразрешимой задачей. Люди платят огромные деньги, тратят кучу сил и времени ради того, чтобы в итоге получить шенген на неделю, месяц, а то и не получить его вовсе. Жительница Барановичей Юлия свою визу открыла, но, уверена девушка, потраченных усилий она не стоила, пишет Intex-press.

Горожанка Юлия — опытный турист с хорошей визовой историей: «годовые польские и литовские туристические визы с большим количеством выездов». И до недавнего времени, по словам девушки, никаких проблем с получением шенгена у нее не возникало.

— Ни в какие турфирмы я никогда не обращалась. Записывалась на подачу визы и собирала все документы сама (проблем с датами и записью тоже никогда не было), и всегда получала туристический мультишенген на год, — вспоминает Юлия.

Но после того, как Польша и Литва перестали выдавать туристические визы белорусам, получить шенген без посредников стало практически невозможно, говорит девушка, а ездить за границу в отпуск, на шопинг или к друзьям как раньше хотелось. Поэтому Юля решила обратиться за помощью в одно из белорусских турагентств.

— За запись на итальянский шенген агенты просили от 300 евро плюс ближайшие даты были не раньше сентября. Венгрия и Греция выдают однократные визы под сроки поездки. Испания оказалось самой лояльной страной, которая открывала мультивизу на срок более одной поездки, — рассказывает Юлия.

Заботы по бронированию даты и записи девушки на подачу визы взяло на себя турагентство. За это Юлии пришлось заплатить 250 рублей. При этом в агентстве девушку сразу предупредили, что никаких гарантий по поводу получения визы и сроков ее действия они не дают.

В назначенный день Юля села в машину и поехала в Москву, так как в Беларуси испанский визовый центр с некоторых пор не работает. Документы у нее приняли, сказав, что паспорт пришлют обратно с курьером (доставка стоила еще 50 рублей).

— Границу обратно пересекала без паспорта и не без приключений. По нотариально заверенной копии и отметке, что паспорт на визе, пропускать не хотели. Кто-то ехал в другой пункт пропуска, так как белорусов без паспортов ехало достаточно много, — рассказывает Юлия. — Остаться в России без наличных денег и с пустым баком бензина (если бы пришлось ехать в другой пункт пропуска и там тоже развернули) было страшно. Пришлось подождать пару часов и попытаться проехать еще раз. Оказалось, что смена как раз поменялась, и там люди были не такими категоричными.

В итоге спустя две недели девушка получила свой паспорт. Туристический шенген ей открыли на три месяца. Виза обошлась в 80 евро, плюс 300 рублей за услуги турагентства и доставку паспорта, плюс расходы на дорогу в Москву и обратно.

— В моем случае данная авантюра не стоила потраченного времени, нервов и денег, так как виза в итоге вышла на три месяца. Но, судя по форумам, три месяца сейчас — это ого-го какой срок сейчас. На полгода или год визу получает очень маленький процент людей, и никто не понимает, от чего эти сроки зависят, — резюмирует Юлия.

По словам девушки, если бы она знала, с какими трудностями ей придется столкнуться, вряд ли ввязалась бы во все это.

— Но загадывать не буду: срок визы истекает в октябре, где ее делать дальше, не совсем понятно, — говорит Юля.

Поэтому пока девушка намерена в кратчайшие сроки воспользоваться полученным шенгеном и «откатать его по полной».

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