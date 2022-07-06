У Путина появился новый страх 8 6.07.2022, 9:56

14,376

Беда в Кремль пришла, откуда не ждали.

Русский диктатор Владимир Путин испытал испуг, когда в Кремль пришла официальная просьба о военной помощи в рамках ОДКБ из охваченного массовыми протестами Узбекистан. Об этом заявил эфире ТСН известный военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что есть информация, что Путин был напряжен и боялся, что Узбекистан пригласит военную помощь. Почему? Потому что сегодня он не может отдать ни одного солдата. Он хочет решать вопросы частичной, но открытой мобилизации. Потому что не хватает личного состава, даже на пополнение потерь. Но Узбекистан не обратился в РФ за военной помощью. И на сегодняшний день есть информация, что там понемногу протесты утихают и как-то они начинают понемногу урегулировать", ‒ сказал специалист.

Как говорит Жданов, возможности "помочь" Узбекистану у русского диктатора нет, поскольку у армии РФ катастрофически не хватает личного состава для войны в Украине.

Напомним, что в автономной республике Каракалпакстан в Узбекистае прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус. В новой редакции конституции больше не будет упоминаться суверенитет Каракалпакстана или право на отделение.

Массовые протесты вспыхнули уже 1 июля. По предварительным данным, митинги жестоко разгоняют, в результате есть пострадавшие и возможно погибшие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».