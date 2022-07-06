Как в Беларуси изменились цены на изрядно подержанные автомобили 1 6.07.2022, 10:11

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Подорожание не всегда очевидно.

Все в курсе, как сильно за прошедшие полгода подорожали новые автомобили. Все знают, что с середины прошлого года заметно выросли в цене "проходные" машины из Европы. А насколько подорожали сильно подержанные авто среднего, "предпенсионного" и "пенсионного" возраста? Попробуем выяснить, пишет abw.by.

Статистику по каждой марке и модели мы не ведем, поэтому просто возьмем наши прошлогодние материалы, для подготовки которых искали машины из разных ценовых категорий, и посмотрим, сколько стоят аналогичные авто сегодня. Начнем с самых дешевых.

Изменений не заметно

Двухлитровый бензиновый Opel Omega 2000 г.в. в прошлом мае можно было купить за 2000$. И это была не самая дешевая и не самая "убитая" машина. Сегодня в объявлениях можно встретить варианты и дешевле, но это откровенно сгнившие автомобили. Предложений за 2000-2500$ тоже хватает, а средняя цена Omega B, выпущенных в 2000-2001 гг., с бензиновыми двигателями – около 3000$.

Daewoo Nubira с мотором 1.6 в кузове седан 1997 и 1998 годов выпуска продавали за 1650$ и 1999$ соответственно. Причем более дорогой экземпляр оказался лучшим из осмотренных в тот день автомобилей. Сегодня за самый дорогой седан 1998 г. просят 1900$, а цена нескольких универсалов даже переваливает за 2000. В среднем же Nubira стоят 1300-1500$.

За седан Lancer VIII 1997 года весной 2021-го просили 1750$. Это была визуально неплохо выглядящая машина с двигателем объемом 1,3 л. Сегодня аналогичные варианты продают за 1200$, но даже по фотографиям видно, что они требуют кузовных работ.

Во время той же вылазки на рынок мы обнаружили вполне "живой" универсал Kia Clarus, выпущенный в 1999 году, который продавали за 1690$. Сегодня в продаже удалось найти только две такие же машины стоимостью 750$ и 950$. Фото говорят о том, что оба экземпляра как минимум требуют вмешательства кузовщика.

За бензиновый Citroёn Saxo 2002 г.в., к которому у нас тогда возникло много вопросов, хотели выручить 1999$. Сегодня аналогичное авто 2001 года продают за 2000, а дизельный вариант 2002 года выставлен за 2500$.

В бюджете до 2000$ никаких тенденций не просматривается. Нельзя сказать, что автомобили подорожали или, наоборот, подешевели.

Популярные компактвэны выросли в цене

В августе 2021-го в канун начала учебного года мы искали недорогие компактвэны. В одном из автохаусов была представлена пара дизельных Opel Zafira 2001 г.в. за 4550$ и 4750$. А месяцем раньше такой же, но на год более молодой автомобиль продавали за 4850.

Сегодня там же выставлены на продажу две аналогичные машины 2003 года, правда, одна из них с бензиновым мотором 1.6. За нее просят 5650$, а цена авто с 2-литровым дизелем составляет 5450. И вот тут ситуация показательна. Продавцы комиссионных площадок хорошо понимают, за какие деньги "уйдет" та или иная машина. Пускай продаваемые сегодня "Зафиры" и чуть моложе, но подорожание очевидно.

Если же посмотреть на объявления, то цены на Zafira 2001-2003 г.в. стартуют с 3300$ и заканчиваются на отметке 6300. Большая часть цен продаваемых машин находится в диапазоне 4500-5000$.

Дизельный Renault Scenic, сошедший с конвейера в 1999 году, продавали тогда за 3250$. У него была проблема в виде сгнившего правого брызговика, в остальном же автомобиль выглядел неплохо. Сегодня за самые дешевые варианты рестайлингового Scenic I с очевидными или заявленными "возрастными нюансами" просят 2600-3000. Что-то приличное на вид начинается с 3200$, а средняя цена – около 3500. За самый дорогой экземпляр, выпущенный в 1999 году, хотят выручить 4500$, а за 4150 продает машину 2002 года один из автохаусов у станции метро "Борисовский тракт". И это несмотря на очевидный разнотон элементов кузова.

Самая молодая машина из прошлогодней подборки – Opel Meriva 2009 года с бензиновым двигателем 1.4. Просили за нее тогда 5650$, сегодня в соседнем автохаусе выставлена Meriva ровно за ту же сумму, но уже с дизелем 1.7. Правда, она на три года старше. Впрочем, сегодня 5650$ – это сумма, приближающаяся к верхней планке цен на Meriva I. Дороже лишь три автомобиля, причем за один из них хотят целых 7000$. Но эта модель никогда не была хитом продаж.

Самым дорогим компактвэном из просмотренных в прошлом августе был Ford C-Max. За машину 2008 г.в. с 1,8-литровым дизельным двигателем хотели получить 6100$. Сегодня столько просят за самый дешевый дизельный C-Max из тех, что выпущены в 2007-2009 годах. Впрочем, дешевле него лишь четыре бензиновые машины стоимостью 5500-5950$, а в среднем 13-15-летние компактвэны Ford стоят 6500-6700.

20-летний дизельный двухлитровый Citroёn Evasion год назад продавали за 4850$. Эта цена казалась космической тогда, остается таковой она и сегодня, ведь за самый дорогой рестайлинговый экземпляр в июле 2022-го просят 5200. Дороже 4000 продают лишь четыре машины, ну а средняя цена автомобилей этой модели – около 3500$.

В августе 2021-го дизельный Scenic II, выпущенный в 2008 году и принадлежавший автору этого текста, был продан за 5400$ в течение одного дня. Сегодня цены на аналогичные рестайлинговые автомобили стартуют с 5500, средняя стоимость – 6300-6500$.

6000 превращаются в 7000?

Переходим в популярный сегмент 5000-6000$, машины из которого мы смотрели в июле прошлого года. Тогда за 4990 можно было купить Audi A4 B6 выпуска 2001 года с двухлитровым бензиновым мотором и АКПП. Сегодня машину с аналогичной силовой установкой реально приобрести и дешевле – есть варианты за 4200-4300$, но в бюджете до 5000 чаще встречаются машины с мотором 1.8 и "механикой". Ну а средние цены на А4 В6 – 5500-6000$.

За 5990$ ровно год назад вы могли стать владельцем Suzuki SX4 2009 г.в. с 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической трансмиссией. Причем это был вполне достойный экземпляр. И вот по этой модели удорожание пока наиболее очевидно, ведь сегодня самые дешевые из выставленных на продажу машин стоят 6800$!

За седан Toyota Yaris II 2008 года с мотором 1.5 и АКПП прошлым летом просили 5850$. Его техническое и визуальное состояние при первом осмотре не вызывало каких-либо нареканий. Сегодня самый дешевый Yaris 2007 г.в. в кузове седан продают за 5750. Две машины стоят от шести до семи тысяч, еще две – дороже 7000$.

6150$ – цена Kia Ceed 2008 года выпуска в июле 2021-го. Именно за столько продавали универсал с 1,6-литровым дизелем и механической коробкой передач. Сегодня в продаже всего четыре аналогичные машины, самая дешевая стоит 5900$. Далее по возрастанию цены идут два автомобиля на "автомате" за 6350 и 6500. Наконец, самый дорогой дизельный Ceed первого поколения с МКПП стоит 7999$.

Рост не всегда заметен

В ноябре нам довелось искать машины за 9000-10.000$ и посмотреть много хлама. Но это были самые или едва ли не самые дешевые предложения.

Hyundai i40, выпущенный в 2014 году и восстановленный после ДТП, тогда продавали ровно за 9000. Сегодня самая дешевая машина этой марки стоит 9500$, и она также после аварии. В ней даже не удосужились поменять панель, порванную сработавшей подушкой безопасности.

Лучшим вариантом тогда был двухлитровый бензиновый седан Focus III выпуска 2011 года с роботизированной трансмиссией. За него хотели 8500$. Трехобъемных "Фокусов" третьего поколения за такие же и даже меньшие деньги в продаже достаточно и сегодня, но все они с 1,6-литровыми моторами. Машин с 2.0 сейчас продается всего две, обе на год моложе и стоят 9000$.

Mazda3 BM, выпущенную в 2014 году, в ноябре продавали за 9750. Это был восстановленный "тотал" по цене значительно ниже рынка. Актуальные цены на "тройки" BM тогда стартовали с 11.000-12.000$, о чем мы разговаривали по телефону с продавцом. Сегодня самая дешевая машина этой модели в кузове седан стоит 13.000, самая дорогая – 15.450.

В тот же день мы осматривали Mazda6 2011 года с двухлитровым мотором, за которую продавец хотел получить ровно 9000$. Она была далека от хорошего варианта для покупки, но и откровенным хламом не назовешь. Сегодня "шестерку" второго поколения можно купить даже дешевле, но это будет машина с мотором 1.8. А вот цены на двухлитровые версии начинаются с 9600-9800$.

Наш вердикт

Сегмент откровенно дешевых машин живет своей жизнью. Каких-то очевидных ценовых движений в нем не видно, зафиксировать тенденции к удорожанию или удешевлению тех или иных моделей невозможно.

А вот машины стоимостью 5000-6000$, которые максимально востребованы у покупателей, в той или иной степени подорожали. Рост цен на популярные модели не сильно бросается в глаза за счет большой ценовой разбежки между самыми дорогими и самыми дешевыми вариантами, а вот на примере моделей или модификаций, которые представлены в продаже в небольшом количестве, он иногда очевиден.

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