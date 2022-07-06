В Могилеве врачи освободили девушку от выплаты кредитов 2 6.07.2022, 10:16

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Необычный случай из судебной практики.

В Могилеве бывшей пациентке психстационара не пришлось платить по иску о непогашенных кредитах: судебная экспертиза заключила, что при заключении договоров она не сознавала значение своих действий. Об этом случае из своей практики в журнале «Медицинский вестник» рассказал замначальника управления судебно-психиатрических экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

По словам психиатра, история произошла еще в 2019 году с девушкой из Могилева 2000 года рождения. У ее родственников психических заболеваний не было, а вот у нее самой душевный разлад начался на почве проблем в личной жизни — из-за этого она даже бросила учебу в минском БГУКИ. Потом, правда, обратилась к психотерапевту, принимала психостимулятор с легким противотревожным действием.

После возвращения домой в Могилев девушка кардинально изменилась — стала очень активной и общительной, однако при этом начала курить и пить.

— Но близкие закрывали глаза, объясняя изменения компенсацией за прошлое «затворничество», — рассказывает психиатр.

А потом могилевчанка познакомилась с молодым человеком, за которого даже собралась замуж: из-за этого она поссорилась с родными и ушла из дома. Парень обещал ей хорошее будущее, уверял в любви и при этом просил оформить кредит.

Осенью 2019 года девушка и впрямь оформила на свое имя 3 займа в банках, купила в кредит автомобиль, а также совершала мелкие покупки в рассрочку. Ни у представителей банков, ни у сотрудников автосалона сомнений в психической полноценности клиентки не возникало.

В конце концов семья могилевчанки все же решила обратиться к психиатру: к тому моменту девушка стала жаловаться на видения, голоса, «кашу» в голове, постоянно конфликтовала с матерью.

Пациентку на несколько месяцев направили в психиатрический стационар — после интенсивной терапии нейролептиками у нее исчезли галлюцинаторные и бредовые переживания, выровнялось настроение, появилась упорядоченность в поведении. Девушка была выписана под амбулаторное наблюдение врача-психиатра.

Возможно, эта история осталась бы неизвестной судебным экспертам-психиатрам, но могилевчанка столкнулась с исковыми заявлениями по поводу невыплаты кредитов, и ей назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Там выяснилось, что после непродолжительного лечения психостимуляторами произошел «переход из субдепрессивного состояния в гипоманиакальное», а впоследствии «степень нарушений достигала уровня мании».

— В таком состоянии девушка фактически утратила способность критически оценивать и свои поступки, и действия окружающих, — объяснил психиатр.

Таким образом, резюмировал он, могилевчанка на момент совершения сделок не могла сознавать значение своих действий и руководить ими — на этом основании заключенные ею кредитные договоры признали недействительными.

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