В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике Путина 5 6.07.2022, 10:33

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Как изменится ситуация после «ухода» главы Кремля?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил прокомментировал вероятную смену власти в РФ.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, уход президента РФ Владимира Путина не изменит ситуацию в пользу Украины.

"Это заблуждение, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны", - говорит собеседник.

Он обратил внимание на то, что в руководстве России останется много последователей нынешнего хозяина Кремля.

"Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального толка", - добавил Данилов.

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