Режим попал в «газовую ловушку» из-за курса российского рубля 6.07.2022, 10:44

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За просчеты режима уже платят промпотребители.

Цены на природный газ и электроэнергию для промышленных потребителей в Беларуси установлены исходя из курса белорусского рубля к российскому, предусмотрена их индексация с учетом курса последнего, пишет газета «Белорусы и рынок».

Стоимость газа для Беларуси в 2022 году была определена в 128,52 доллара за тысячу кубометров. Также в долларах номинирована торговая надбавка «Газпром трансгаз Беларусь», с учетом которой газ продается белорусским оптовым потребителям. Однако после введения западных санкций и высокой волатильности на валютном рынке стороны решили перейти в расчетах за газ на российский рубль. То есть была установлена фиксированная цена в российских рублях до конца 2022 года.

Для сглаживания курсовых колебаний при расчете цены для потребителей используется конкретный курс — 75 российских рублей за доллар.

Однако национальная валюта РФ стала укрепляться, достигнув к середине июня соотношения 55 российских рублей за доллар. Для этого были задействованы административные меры. В это же время белорусский рубль сильно девальвировался к российскому рублю, были установлены исторические максимумы (4,9 белорусского рубля за 100 российских). Такой расклад увеличил газовые расходы для белорусских потребителей.

Правительству пришлось корректировать подходы по установлению цен на газ для промпотребителей. Решения распространяют свое действие только на взаимоотношения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и не касаются населения.

Власти хотели во втором полугодии повысить тарифы на некоторые услуги ЖКХ, но передумали после изучения реальных доходов людей.

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