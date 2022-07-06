«Никаких отношений с прокремлевской властью»: в Киеве отреагировали на заявление Лукашенко о поставках зерна через Беларусь 4 6.07.2022, 10:43

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Министерство инфраструктуры Украины рассматривает заявление диктатора как акт информационной войны.

Министерство инфраструктуры Украины опровергло заявление Александра Лукашенко о начале поставок украинского зерна на внешний рынок через Беларусь.

«Украина не перевозит в Беларусь или через ее территорию ни одного товара ни одного из видов транспорта. Заявление Александра Лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — отмечается в заявлении Министерства инфраструктуры Украины.

В министерстве подчеркнули, что не поддерживают никаких отношений с «прокремлевской властью государства-сателлита и рассчитывают на справедливый Международный суд об участии Беларуси в военной агрессии против Украины».

«Рассматриваем это заявление Лукашенко как очередной акт информационной войны», — заявили в Министерстве инфраструктуры Украины.

2 июля Александр Лукашенко заявил, что через Беларусь якобы начался транзит украинского зерна.

«Везут! Нам уже предоплату отдали железной дороге. Везут. По чайной ложке», - заявил Лукашенко.

В результате российской агрессии в Украине уничтожено несколько больших терминалов, в которых хранилось зерно прошлого урожая. После оккупации части украинского юга российские войска похищали зерно и перемещали его в Крым для дальнейшей продажи на внешнем рынке. Одновременно российская армия заблокировала украинские морские порты, через которые осуществлялись поставки зерна из Украины.

Генеральный секретарь ООН Антонию Гутерриш неоднократно заявлял, что уже в 2022 году в ряде стран может наступить голод, а в 2023-м ситуация будет еще хуже. Войну в Украине он называет одной из главных, но не единственной причиной этого.

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