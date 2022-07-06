Россия режет бюджет: «под нож» пойдут образование, дороги, космос, Крым 6 6.07.2022, 11:01

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Больше всего планируется урезать расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы».

Несмотря на сверхдоходы от экспорта энергоносителей, карманы Кремля начинают пустеть. Министерство финансов РФ предложило сократить расходы на 1,6 триллиона российских рублей в ближайшие три года.

Как сообщают («Ведомости»), больше всего планируется урезать расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб.). Также очень серьезно пострадают «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (200 млрд рублей), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд за весь период) и еще целый ряд проектов.

Экономить также будут на обеспечении россиян доступным и комфортным жильём, развитии сельского хозяйства, образовании, охране окружающей среды, космосе... Под секвестр попадает даже Крым! Полуостров, захваченный 8 лет назад, должен был стать «витриной», демонстрирующей успехи региона в составе РФ, а превратился в «помойку». И в обозримом будущем улучшения там ожидать не приходится.

Зато вырастут расходы по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны». Это очень хорошо демонстрирует, как Кремль расставляет приоритеты.

На войну в Украине Россия тратит почти миллиард рублей в час, пишет The Moscow Times. за январь–апрель бюджет потратил по военным статьям 1,681 триллиона рублей — втрое больше, чем на образование (517 млрд рублей) и здравоохранение (615 млрд рублей) и в 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды (167 млрд).

Уму непостижимо, как можно, имея колоссальные проблемы в социально-экономическом развитии собственной страны, тратить триллионы на войну с другой. Но для Кремля это обычная логика действий на протяжении многих веков. И до сих пор в России предпочитают экономить на жизни, чтобы финансировать смерть.

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