В Гомеле на празднике для украинских детей задержали фотографа 1 6.07.2022, 11:30

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Ему присудили 15 суток.

В Гомеле задержали фотографа Сергея Лысенко, находившегося в парке, где должен был состояться праздник для украинских детей. Ранее на 7 суток за решетку попала организатор праздника — Алла Короленко.

Согласно провластной газете "Гомельская правда", Лысенко присудили 15 суток, правда, не известно, по какой статье. Он находится в изоляторе и отрицает свое участие в мероприятии.

Праздник для детей украинских беженцев должен был состояться в гомельском парке 27 ииюня, отмечает "Еврорадио". Мероприятие было не санкционированным. Через 10 минут после начала милиция заставила присутствующих разойтись, пригрозив последствиями. Правда, праздник все же состоялся в другом месте.

Через несколько дней была задержана Алла Короленко.

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