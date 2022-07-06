В Белгородской области на границе с Украиной атаковали две машины с российскими пограничниками 3 6.07.2022, 11:34

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Один погиб, трое ранены

5 июля в Белгородской области подверглись нападению два автомобиля УАЗ, в которых ехали российские пограничники. Об этом сообщили прокремлевские Telegram-каналы.

По их данным, днем 5 июля возле поселка Красная Яруга, в 400 метрах от государственной границы, из стрелкового оружия и гранатомета обстреляли УАЗ, в котором находились пятеро пограничников. Один мужчина погиб, трое получили ранения. Автомобиль сгорел.

Вечером на другой автомобиль пограничников, в котором ехали два человека, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Где это случилось, не уточняется. Никто не пострадал, машина получила повреждения.

Власти Белгородской области информацию об атаках на машины пограничников не комментировали.

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