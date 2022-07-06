ВСУ ликвидировали «русскомирца» Елизарова, прославлявшего «ЛНР» в памятниках 3 6.07.2022, 11:39

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Скульптор радовался, что россияне пришли на Донбасс в 2014 году.

Украинские военные ликвидировали на Луганщине сторонника "русского мира", скульптора Александра Елизарова, который имел пророссийские взгляды еще до начала войны на Донбассе, а после ее начала прославлял оккупантов в памятниках.

Скульптор родом из Луганска некоторое время учился и жил во Львове, однако перед 2014 годом вернулся в Луганск. Он погиб под Камышевахой, когда участвовал в боях против ВСУ на стороне оккупантов. Подробности этой истории рассказал в Facebook доктор исторических наук Николай Бандровский.

Он отметил, что Елизаров был ярким представителем колонны, которая культивировала и распространяла идеалы из советского прошлого и идеи "русского мира".

Скульптор окончил Львовскую академию искусств, после чего перебрался в Ужгород и какое-то время жил там. В тот период он с еще одним сторонником "русского мира" Михаилом Колодко создали неоднозначную скульптуру – крылатого медведя. По словам Бандривского, сейчас эту скульптуру пытаются протолкнуть для символа туризма в регионе.

Елизаров перед 2014 годом вернулся в Луганск и преподавал в местном художественном училище. Когда россияне вторглись на Донбасс, он начал активно поддерживать оккупантов, даже создал для них памятник – "защитникам Отечества – работникам МВД ЛНР".

За следующие несколько лет он создал еще несколько памятников, прославлявших оккупантов и боевиков незаконных вооруженных формирований.

За предательство Елизарова внесли в базу "Миротворца".

По словам Бандривского, недавно в соцсетях появилась информация, что скульптор погиб под Камышевахой на Луганщине. Он отметил, что это произошло 31 мая.

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