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Анна Фотыга: Мы никогда не забудем вашу жертву

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  • 6.07.2022, 11:49
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Анна Фотыга: Мы никогда не забудем вашу жертву
Анна Фотыга

Евродепутат от Польши выразила соболезнования родным и близким Ивана «Бреста».

Евродепутат от Польши, друг свободной Беларуси Анна Фотыга высказала слова соболезнования родным и близким погибшего командира батальона «Волат» Ивана Марчука «Бреста». Слова поддержки польский политик опубилковала в «Фейсбуке»:

— Я глубоко переживаю потерю «Бреста», командира белорусского батальона в Украине. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье, друзьям и товарищам. Мы никогда не забудем вашу жертву. За нашу и вашу свободу!

«Самый сложный бой — это тот, в котором я умру...» — это слова погибшего командира батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ивана Марчука.

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