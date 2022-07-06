Украинские артиллеристы подожгли логистическую базу оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине 6.07.2022, 11:53

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Пожар начался после меткого выстрела.

Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео пожара на базе оккупантов. Судя по объяснению авторов публикации, причиной возгорания стал меткий выстрел украинских артиллеристов.

"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого - дядюшки "Ленд Лиза", - говорится в комментарии к видео.

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